Demo in Düsseldorf Landwirte wollen während Protest-Fahrt Obst und Gemüse verteilen

„Meine größte Sorge war, dass sich rechte Gruppen unserem Protest anschließen“, sagte Diplom-Agraringenieur Christoph Sonnen am Montagmorgen. Bereits in anderen Städten hatten sich Landwirte darüber beunruhigt gezeigt, dass die Bauernproteste von der rechten Szene für sich genutzt werden könnten. Unter anderem hatte sich der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, davon distanziert. „Wir wollen uns auch deutlich von den Klimakleber-Protesten abheben“, sagte Sonnen. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte er bereits am Freitag erklärt, man wolle auch in Düsseldorf keine Staus provozieren.