Bauernproteste am Mittwoch in Düsseldorf Landwirte ziehen mit Treckern zu den Büros der Parteien

„Aufgrund des mutmaßlichen Bahnstreiks rechnet die Polizei mit einem stärkeren Verkehrsaufkommen auf den Pendlerstrecken und den Einfall- beziehungsweise Ausfallstraßen besonders in den Morgen- und in den Abendstunden“, heißt es außerdem in einer Mitteilung der Polizei. Zusätzlich drohen wegen des bevorstehenden Rekordspiels der Handball-EM Staus. Am Mittwochabend spiel zunächst Frankreich gegen Nordmazedonien (18 Uhr) und anschließend Deutschland gegen die Schweiz (20.45 Uhr). Zu letzterem Spiel werden mehr als 50.000 Zuschauer erwartet. „Insbesondere die Zuschauer des Sportevents werden gebeten, rechtzeitig anzureisen, und, wenn möglich, den ÖPNV zu benutzen“, so die Polizei.