Landwirt Sonnen setzt auf die Rinderzucht Lohnt sich Viehhaltung in Düsseldorf noch?

Für die Rinder-Aufzucht stehen inklusive von Wiesen zur Herstellung von Heu sieben bis zehn Hektar zur Verfügung. „Wenn sich die Herde vergrößert, können wir auch mehr Flächen zur Verfügung stellen“, kündigt Sonnen an. „Aber dafür muss es sich eben auch rechnen.“ Die vier bis fünf Tiere, die die Sonnens zurzeit jährlich vermarkten, brächten wahrlich keinen Riesen-Reibach, obwohl das Sonnen-Rindfleisch nicht das günstigste am Markt ist. „Wir bieten das Kilo Hackfleisch für 15 Euro an. Aber bei unserem Fleisch ist das Kilo in der Pfanne auch noch da. In anderen Fällen braucht man wahrscheinlich 1,5 Kilogramm Hack, um beim Braten ein Kilo rauszubekommen“, erläutert der Landwirt. „Bei uns ist Qualität der entscheidende Faktor.“ Und auch deshalb hat man sich bei Gut Kaiserhof für die französische Rinderrasse entschieden. Da diese Rasse nicht zur Verfettung neigt, kann eine große Menge an hochqualitativem Fleisch erzielt werden. Das hat wenig Fett, ist aber marmoriert und zum Grillen geeignet.