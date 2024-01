Bauen in Düsseldorf Ausgrabungen auf der Landtagsbaustelle

Eine archäologische Fachfirma soll unter Aufsicht der Behörde vorsichtig die Erde abtragen. Denn: „Es ist davon auszugehen, dass es bei dieser Maßnahme weitere Knochenfunde geben wird“, so ein LVR-Sprecher. Dem Vernehmen nach wird nur so tief gegraben, wie am Ende auch die Baugrube für das neue Gebäude sein wird. Es könnten also Knochen im Boden unter dem neuen Gästehaus liegen bleiben.