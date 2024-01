Düsseldorfer Landtag Neues Apartment-Haus für Abgeordnete soll 2025 stehen

Ein neues Apartment-Haus für Abgeordnete des Düsseldorfer Landtages soll bis Herbst 2025 fertiggestellt werden. Da viele Politiker aus ganz NRW anreisen, müssen diese nach langen Plenarsitzungen häufig über Nacht in Düsseldorf bleiben. Bis vor einiger Zeit wurden sie dafür in einem Gästehaus untergebracht, das inzwischen jedoch baufällig ist und abgerissen wird. Daher liegen schon länger Pläne für das neue Haus vor. Dieses soll fünfgeschossig sein und Platz für 20 Apartments bereithalten. Der Neubau soll an gleicher Stelle entstehen: an der Wasserstraße 6.