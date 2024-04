Mehr als 150 Aussteller in Düsseldorf Landpartie auf der Galopprennbahn ist jetzt zwei Tage länger

Nach dem gefühlten Dauerregen der letzten Tage lugte am Samstagmittag endlich die Sonne durch die Wolken – nahezu optimale Bedingungen für das Outdoor-Event. Die Landpartie zum vierten Mal ihre Pforten auf der Galopprennbahn in Grafenberg geöffnet. Diesmal erwarten die Besuchenden nicht nur mit 150 Ausstellenden so viele Stände wie nie, die Landpartie wird in diesem Jahr erstmals fünf Tage lang sein. Noch bis zum 1. Mai kann man die entspannte familiäre Atmosphäre genießen und über das gesamte Gelände bummeln.