Klinik liegt auch landesweit vorne Wo die meisten Babys in Düsseldorf geboren wurden

Viele werdende Mütter schätzen das Krankenhaus, weil vor Ort viel Wert auf eine natürliche Geburt gelegt wird – auch bei Beckenendlage, Mehrlingen, nach einem und auch nach zwei Kaiserschnitten oder bei anderen Risikogeburten. Zudem wird vor Ort für die höchste Sicherheit für Mutter und Kind gesorgt: Das Krankenhaus ist ein Perinatalzentrum Level I mit integrierter Pränataldiagnostik, angeschlossener Kinderklinik mit Neonatologie, Kinderintensivstation in direkter Nachbarschaft zur Geburtsklinik sowie Klinik für Kinderchirurgie. Somit soll sichergestellt sein, dass Mutter und Kind zu jeder Zeit bestmöglich geburtshilflich, ärztlich und pflegerisch versorgt werden können. Die Klinik wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO zudem als „Babyfreundlich“ ausgezeichnet. Damit erfüllt sie die internationalen Vorgaben von WHO und UNICEF im Hinblick auf Still- und Bindungsunterstützung.