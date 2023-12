Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Cybercrime Landesamt gegen Finanzkriminalität bekommt Sitz in Düsseldorf

Das neue Landesamt gegen Finanzkriminalität wird seinen Sitz in Düsseldorf haben. Zunächst werde das neue Landesamt ein kurzfristig bezugsfertiges Gebäude an der Erkrather Straße mit flexiblen Arbeitsplätzen nutzen, in dem bisher unter anderem die Landeshauptkasse untergebracht gewesen sei, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums der dpa. Ab 2025 soll dann eine andere Immobilie in Düsseldorf der dauerhafte Sitz sein. Dort werde auch das landesweite Lagezentrum der Steuerfahndung beheimatet sein.