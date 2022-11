Public Viewing in Düsseldorf : Läuft in Little Tokyo das WM-Spiel gegen Deutschland?

In Little Tokyo rund um die Immermannstraße gibt es viele japanische Läden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Mittwoch hat das deutsche Team seinen ersten Auftritt bei der WM in Katar. Der Gegner ist Japan. Viele Wirte in der Düsseldorfer Altstadt verzichten auf eine Übertragung der Spiele – aber wie sieht es bei den japanischen Läden in Little Tokyo aus?

Viele wird es interessieren, viele sicherlich auch nicht: Am Mittwoch beginnt auch für die deutsche Nationalmannschaft die WM in Katar. Der erste Gruppengegner heißt Japan. Kostenpflichtiger Inhalt Viele Wirte in der Altstadt verzichten auf die Übertragung des höchst umstrittenen Turniers. Aber wie sieht es in Little Tokyo entlang der Immermannstraße aus? Dort gibt es bekanntlich zahlreiche japanische Läden.

Ein Gang über die Immermannstraße in Stadtmitte zeigt: Die Weltmeisterschaft scheint hier überhaupt keine Rolle zu spielen. Kein Hinweis darauf, dass das eigene Team im Wüstenstaat auf Punktejagd geht. Auch die kurze Nachfrage durch die offene Tür in zwei, drei Restaurants, ob man denn dort das Spiel am Mittwoch gucken könne, hat nur Kopfschütteln zur Folge.

Daisuke Klaus Ueda, Manager beim Betreiber der Takumi-Restaurants in Düsseldorf, sagt, man habe noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Man werde das am Dienstag in einem Meeting besprechen. „Ganz ehrlich fühle ich selbst aber kein WM-Fieber in unserer Umgebung“, sagt Ueda.

Kommt denn wenigstens im Hotel Nikko etwas WM-Stimmung auf? Die Mitarbeiterin an der Rezeption weiß nichts von irgendwelchen Aktionen und greift zum Hörer. Ja, man werde die Fernseher in der Lobby laufen lassen, kann sie nach dem Telefonat berichten, dort könne das Spiel dann verfolgt werden. „Weiter ist aber nichts geplant.“

Dann taucht plötzlich kurz vor dem Ende der Immermannstraße doch noch ein Lichtblick für WM-Fans auf. Im Fenster des Restaurants Takezo Kirin hängt ein Plakat. Das ist zwar auf Japanisch verfasst, das Abzeichen des Deutschen Fußballbundes (DFB) legt aber den Verdacht nahe, dass es tatsächlich auf ein Public-Viewing-Event hinweist.