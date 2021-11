Planung für RRX : Lärmgegner aus Angermund begrüßen Ratsbeschluss

Für den neuen Regionalzug RRX wird die Strecke in Angermund erweitert. Foto: RRX

Düsseldorf Der Stadtrat bringt die Einhausung der Bahnstrecke in Angermund doch wieder in die Diskussion. Die Bürgerinitiative lobt die Entscheidung.

Die Initiative gegen Bahnlärm lobt die Entscheidung des Stadtrats, eine Neuplanung der Bahntrasse durch Angermund zu fordern – und dabei auch die Idee einer Einhausung erneut einzubrigen, für die die Anwohnerinitiative seit langem kämpft. „Wir danken allen Ratsmitgliedern, die für diese Vorlage gestimmt haben“, heißt es in einer Mitteilung.

Da die geplanten sechs Gleise in Angermund sicherlich 50, wenn nicht sogar 100 Jahre und mehr genutzt würden, sei eine nachhaltigere Planung als bisher zwingend erforderlich, so die Initiative. Angermund gelt heute schon als eine der dichtest befahrenen Bahntrassen in Europa. Eine Tieferlegung der Strecke schaffe ein „gesundes und städtebaulich-verträgliches Umfeld“.