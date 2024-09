Bücher ausleihen am Wochenende Längere Öffnungszeiten in Düsseldorfs Büchereien rücken näher

So ist in der Bücherei in Unterbach eine technische Lösung während der sogenannten Open-Library-Zeiten vorgesehen. Als Open Library werden Büchereien bezeichnet, die teils ohne Personal geöffnet sind. Konkret ist der Zugang ins Gebäude ab Oktober an Wochenenden mit einem Bibliotheksausweis möglich, Bücherei-Mitarbeiter sind dann nicht vor Ort. Bislang ist die Bibliothek samstags und sonntags geschlossen. Bald können Interessierte zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Woche auch an Wochenenden von 11 bis 18 Uhr die Angebote nutzen. Die einmalige Finanzierung der technischen Zugangslösung soll durch Fördermittel erfolgen.