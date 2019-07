Auszeichnung : Ausländische Investoren in Düsseldorf geehrt

Düsseldorf (RP) Zwei europäische Unternehmen, die am Standort Düsseldorf vertreten sind, wurden mit dem NRW.Invest Award von Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart und der Geschäftsführerin der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest, Petra Wassner, ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdige beispielhaft herausragende Investitionen ausländischer Unternehmen am Standort Nordrhein-Westfalen. Preisträger sind der estnische Software­entwickler Nortal und der französische Kosmetikkonzern L’Oréal, die beide in Düsseldorf ansässig sind, sowie der Online-Supermarkt Picnic aus den Niederlanden und das österreichische Unternehmen Competence Call Center.

„Mit dem NRW.Invest Award möchten wir für dieses Engagement unseren Dank zum Ausdruck bringen“, so Pinkwart. „Die Preisträger zeigen, wie die Digitalisierung nicht nur unsere Wirtschaft und Arbeitswelt, sondern das gesamte öffentliche Leben positiv beeinflussen kann.“ Ende 2018 eröffnete Nortal in Düsseldorf seine erste Niederlassung in Deutschland, während L’Oréal bereits seit fast drei Jahrzehnten in Düsseldorf ansässig ist. Im März 2018 eröffnete der Kosmetikkonzern seine neue Deutschlandzentrale in der Landeshauptstadt für knapp 1000 Mitarbeiter.