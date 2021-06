Arbeitsmarkt in Düsseldorf : Wie sich die Kurzarbeit in Düsseldorf entwickelt hat

Wie sich die Kurzarbeit in Düsseldorf entwickelt hat

Arbeitsmarkt in Düsseldorf

Düsseldorf Aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit zur Kurzarbeit zeigen, welchen Effekt die Pandemie zu Beginn des Jahres immer noch auf den Arbeitsmarkt hatte.

Die Agentur für Arbeit hat erstmals Zahlen zur in diesem Jahr von Unternehmen abgerechneten Kurzarbeit vorgelegt. Demnach traf die Regelung im Januar auf 77.131 Düsseldorfer zu, angestellt bei 4611 Betrieben. Im Februar sank die Zahl bei etwas mehr Firmen auf 68.872 Beschäftigte. Das zeigt, wie sehr das staatliche Instrument zur Verhinderung von Entlassungen auch in diesem Jahr noch genutzt wurde. Noch höher waren die Zahlen freilich während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr. Im Mai befanden sich 114.336 Düsseldorfer in Kurzarbeit, im April waren es sogar 133.500 Personen.