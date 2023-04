Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf Kurdische Demonstranten ziehen durch Düsseldorf

Der Protestzug startete am Vormittag in der Nähe des DGB-Hauses in der Innenstadt und sollte von dort durch die Straßen des Stadtzentrums bis zum Rheinpark ziehen, wo eine Kundgebung geplant war. Diese sollte bis zum Abend andauern. Die Rheinbahn rechnete bis in den Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen durch die Demonstration.