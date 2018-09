Düsseldorf: Kurden-Demo vor dem Landtag für Samstag angekündigt

Düsseldorf Zwei Bundestagsabgeordnete haben für Samstag eine Demonstration vor dem Düsseldorfer Landtag angemeldet. Erwartet werden etwa 20.000 Kurden. In der Umgebung ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Kundgebung vor dem Landtag, die dem Versammlungsrecht untersteht, könnte für Kurden aus Westdeutschland und den europäischen Nachbarländern eine Ersatzveranstaltung sein. Laut Anmeldung werden rund 20.000 Teilnehmer erwartet – so viele, wie auch in Dinslaken erwartet worden waren.

Die Kundgebung soll um 10 Uhr beginnen und bis etwa 20 Uhr dauern. In und um Unterbilk ist vor allem in der An- und Abreisephase mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Mit dem Sternmarsch junger Kurden durchs Ruhrgebiet, der vergangene Woche nach Ausschreitungen in Dortmund verboten worden war, hat die Demo am Samstag nichts zu tun. Am Donnerstag hatte die Polizei 33 Teilnehmern dieses Marsches Platzverweise erteilt, als sie trotz Verbots im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk demonstrierten. Tags zuvor hatten sie auch in Duisburg demonstriert. Fotos von diesem Einsatz sehen sie oben.