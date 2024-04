Kunst in Düsseldorf Kunstwerk von Johanna Wiens in NRW-Sammlung aufgenommen

Die Künstlerin, die in Meerbusch lebt, setzt sich vorwiegend mit Städten und Geschichte auseinander. So hat sie den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln in einer beeindruckenden Serie verarbeitet. Ihre Werke sind in zahlreichen Sammlungen zu finden. Johanna Wiens studierte an der Kunstakademie – dort durfte sie sich aufgrund ihrer technischen Kenntnisse aussuchen, ob sie von Klapheck, Penck, Lüpertz oder Immendorff unterrichtet werden wollte. Als Meisterschülerin von Professor Merz zog es sie dann in die Ferne. „Argentinien, Peru, Chile, China, Taiwan, Japan – ich habe mich mit dem dortigen Geist und den Kulturformen beschäftigt und malte Städte von oben, da wir immer mindestens im 40. Stockwerk wohnten.“