An der Joseph-Beuys-Gesamtschule Kunstwerk „Janee“ erinnert an prominenten Namensgeber

In seiner auf den ersten Blick humorvollen Aktion griff Beuys die Gefahren einer ideologischen Verhärtung auf, die politischen Kämpfen mit ihren starren Festlegungen auf scheinbar eindeutige Wahrheiten oftmals innewohnt. Mit dem spiralförmigen Schriftzug über dem Haupteingang der Joseph-Beuys-Gesamtschule, der in verschiedenen Intervallen und zu unterschiedlichen Tageszeiten leuchtet, setzt Silke Wagner auf eine zeitgemäße Neuinterpretation der historischen Arbeit. Miriam Koch, Dezernentin für Kultur und Integration, schätzt das so ein: „Wir sind in einer Zeit, in der es so wichtig ist, den Diskurs fortzusetzen“, sagte sie. Für Schulleiterin Regine Brochhagen-Klein ist das Kunstwerk eine Bereicherung und ein echter Hingucker: „Wir sind überaus glücklich darüber“, sagt sie. „Unsere Lernenden sind vertraut mit Joseph Beuys von der fünften bis zur 13. Klasse.“ Zur Einstimmung auf das neue Werk präsentierten die Bläserklassen vor dem Kunstwerk das Stück „Blinding Lights“.