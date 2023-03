Umbau des Museums in Düsseldorf Kunstpalast soll erst im August öffnen

Eigentlich hätte der Kunstpalast seinen neuen Sammlungsflügel in diesem März eröffnen sollen. Doch das wird sich noch um ein paar Monate verzögern. Die Bauarbeiten sind zwar schon weit fortgeschritten, an einigen Stellen hakt es aber noch. Eine Nachricht, die nicht sonderlich überrascht: die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und Lieferengpässe – auf kaum einer Baustelle können momentan die Zeitpläne eingehalten werden. So hat es auch viele Gewerke im Kunstpalast getroffen. Nun soll, so der Plan, der neue 5000 Quadratmeter große Sammlungsflügel im August erstmals öffnen.