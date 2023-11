Auszeichnung für Düsseldorfer Mäzenin Kunst kann Brücken bauen – auch in Nahost

Seit mehr als 60 Jahren ist die in Israel geborene Cary Bronner in Düsseldorf zu Hause. Als im Oktober die Hamas Israel angriff, war sie mit ihrem Sohn Gil zu Besuch bei Verwandten in Tel Aviv. Zwar konnten sie das Land verlassen, doch die Familie ist seitdem im Ausnahmezustand. Denn Cary Bronner ist nicht nur familiär eng mit Israel verbunden. Seit Jahrzehnten engagiert sich die Kunstsammlerin und Mäzenin auch für den Künstleraustausch zwischen Düsseldorf und Tel Aviv. Am Herzen liegt ihr auch der Verein „Deutsche Freunde des Israel Museums“, das sie ebenfalls unterstützt.