Kunst in Düsseldorf Die Kunsthalle „Bunter Hund“ auf dem Areal Böhler

„Bunter Hund“ steht über der Eingangstür. Obwohl zwischen Gastronomie-Betrieben im vorderen Bereich des Areal Böhler (Halle 26) eingebettet, ist nicht zu übersehen, dass es hier Kunst in großer Vielfalt gibt. Aber das, was Sabine Hoch-Himmighofen und Michl Himmighofen dort zeigen, übertrifft das Angebot vieler jener Off-Räume, in denen häufig ausschließlich Kunstakademie-Absolventen ihre Kunst zeigen. „Es gibt so viele tolle Autodidakten. Bei uns finden sie eine große Community und ein Veranstaltungsprogramm“, erklärt die Künstlerin Sabine Hoch.