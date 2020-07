Gericht in Düsseldorf : Kunsthändler will Anwaltshonorar nicht bezahlen

Ein Kunsthändler will die Rechnung eines renommierten Anwaltsbüros nicht bezahlen. Eine gütliche Einigung gab es vor dem Amtsgericht nicht. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Unbekannt ist der 46-Jährige vor den Düsseldorfer Gerichten nicht: Nach mehreren Anklagen, etlichen Zivilklagen und Gegenklagen um Zahlungen wegen zweifelhafter Kunstgegenstände oder Luxus-Armbanduhren geht es diesmal um eine Rechnung über knapp 2000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

Und noch ein Prozess, an dem ein inzwischen gerichtsbekannter Kunst- und Armbanduhrenhändler beteiligt ist: Nach mehreren Anklagen, etlichen Zivilklagen und Gegenklagen in den vergangenen Monaten um Zahlungen wegen zweifelhafter Kunstgegenstände oder Luxus-Armbanduhren wehrt sich der 46-Jährige seit Dienstag beim Amtsgericht gegen die Honorarrechnung eines renommierten Anwaltsbüros.

Nach einer Polizeirazzia in der Flingeraner Mietwohnung des Kunsthändlers und seiner Ehefrau im April vergangenen Jahres, wollte der Mann damals gegen Presseberichte über diese Durchsuchung wegen Betrugsverdachts vorgehen. Dafür holte er eigens Spezialanwälte zu Hilfe. Doch deren Honorar von knapp 2000 Euro will der Händler jetzt nicht zahlen. Dafür wird er nun verklagt. Eine gütliche Einigung gelang am Dienstag vor dem Amtsgericht nicht.

Zum Zivilprozess um ein angeblich falsches Uecker-Bild waren der 46-Jährige und sein Anwalt am Vortag beim Landgericht nicht erschienen, waren womöglich nicht korrekt vorgeladen worden. Doch am Dienstag drückte der Händler samt Advokat beim Amtsgericht dann doch jene Bank, auf der Beklagte sitzen müssen. Und wie in den bisherigen Prozessen mit seiner Beteiligung, sah sich der 46-Jährige auch hier völlig zu Unrecht verklagt.

Im April 2019 hatte er nach der Razzia auf Tipp seines Strafverteidigers zusätzlich eine Spezialkanzlei beauftragt, um missliebige Presseberichte über jene Polizeiaktion verbieten zu lassen. Der Streitwert (an dem sich dann auch die Höhe von Anwaltshonoraren orientiert) war von der Kanzlei mit 30.000 Euro beziffert worden, aber das ist dem 46-Jährigen viel zu viel: „Das war doch eine Lappalie“, tat er die damalige Arbeit der Anwälte ab, als er jetzt deren Forderung von 1948,63 Euro begleichen sollte. Eine Honorar-Vereinbarung, die er damals bei den Anwälten unterzeichnete, sei auch „unwirksam“, so sein aktueller Advokat, weil man den 46-Jährigen damals nicht über ein Widerrufsrecht belehrt habe.