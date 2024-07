Festivalmacher in Düsseldorf „Der Graf-Adolf-Platz wird unterschätzt“

Wie schön ein bisschen weniger Lärm wäre, haben Ambach und seine Mitstreiter in den letzten Wochen erlebt. „Auf der Straße hört man bei viel Verkehr das eigene Wort nicht“, sagt der Organisator. Die etwas von der Fahrbahn zurückgelegenen Grünflächen am Schwanenmarkt und am Graf-Adolf-Platz dagegen bieten bereits Aufenthaltsqualität, die auch bei den Veranstaltungen gut angenommen wurde. Das zeigte sich bei der Heine-Lesung der exzellenten Schauspielerin Claudia Hübbecker, die tatsächlich eine Trommel mitbrachte, oder beim Konzert von Pyrolator am Schwanenmarkt. Am Graf-Adolf-Platz waren und sind es die Bänke sowie das Zelt aus Schwimmwesten und die liegende große Wurmskulptur, die massenhaft genutzt und fotografiert werden. Für Ambach steht fest: „Der Graf-Adolf-Platz wird unterschätzt, er sollte öfter genutzt werden.“