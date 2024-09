Kunstexperte Magnus Resch aus Düsseldorf „Sammler machen den Markt erst möglich“

In Magnus Resch finden sie dabei einen Fürsprecher. Denn der Düsseldorfer hat den Markt genau im Blick, analysiert seit Jahren wer, was, wo macht und welche Wirkung es hat. „Der Markt wird von wenigen sehr erfolgreichen Künstlern bestimmt, die in wichtigen Galerien und Museen entsprechend präsent sind“, weiß Resch, der an der New Yorker Yale-University Kunstmanagement lehrt. Der Nachwuchs hat es entsprechend schwer, bekannt zu werden und vor allem Käufer zu finden. Denn die Mehrheit betreibt Kunst nicht als Hobby, sie möchte davon auch leben können. Da sieht der 40-Jährige die Kunsthändler in der Pflicht. Statt sich immer nur in der gleichen Blase zu tummeln, sollten sie sich trauen, über den Tellerrand zu schauen und mehr Kommerz wagen.