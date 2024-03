Soziales aus Düsseldorf Doppel-Ausstellung: Das Unsichtbare sichtbar machen

Die Ausstellung zeigt Kunstwerke von Mädchen und Frauen, die die Angebote der Hilfseinrichtungen in Anspruch nehmen. Die Kunstwerke sind während therapeutischer Prozesse und in Workshops entstanden, die von den Einrichtungen als Kreativtherapie angeboten wurden. Es soll nicht darum gehen, die gewaltvollen oder existenziellen Erfahrungen der Mädchen und Frauen wiederzugeben, sondern ihre Arbeit als künstlerisches Schaffen an sich anzuerkennen.