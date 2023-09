„On Ice“ in Düsseldorf Kunst in der alten Benrather Eissporthalle

„On Ice“ – das klingt bei den noch immer sommerlichen Temperaturen nach willkommener Erfrischung. Natürlich gibt es auch Kunst mit einem den Geist erfrischenden Effekt, aber die „On Ice“ betitelte Jahresausstellung Düsseldorfer Künstler bezieht sich auf den Ausstellungsort, die ehemalige Eissporthalle an der Paulsmühlenstraße in Benrath. An zwei Tagen präsentieren mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten vor Ort. Am heutigen Samstag, 16. September, ist die Ausstellung von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr.