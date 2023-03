Rheinturm in Art 2023 Leucht-Kunst auf dem Rheinturm lässt Düsseldorf staunen

Düsseldorf · Noch bis zum 26. März wird der Rheinturm in Düsseldorf täglich ab 19 Uhr in eine Illumination gehüllt. Was hinter dem Kunstspektakel im öffentlichen Raum steckt.

22.03.2023, 23:21 Uhr

6 Bilder Das ist die neue Kunst-Schau auf dem Rheinturm 6 Bilder Foto: Nicole Lange