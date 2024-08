Blaulicht in Düsseldorf Kunst-Diebstahl auf dem Nordfriedhof

Düsseldorf · Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch an dem Friedhof in Derendorf ein Nebentor aufgebrochen, sind mit einem Fahrzeug auf das Gelände gefahren und haben mehrere Bronzegüsse gestohlen.

14.08.2024 , 14:46 Uhr

Auf dem Nordfriedhof wurden mehrere Kunstwerke gestohlen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Marc Ingel