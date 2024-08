Werte im sechsstelligem Bereich Kunst-Diebstahl auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf — Polizei sucht Zeugen

Betroffen sind unter anderem Kunstwerke, die an historischen Grabstätten und Patenschaftsgräbern aufgestellt und prägend für den Friedhof waren. Der Diebstahl wurde am frühen Mittwochmorgen von Mitarbeitern des Friedhofs entdeckt und der Polizei angezeigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen in einem hohen sechsstelligen Bereich liegen, heißt es vonseiten der Polizei am Donnerstag.