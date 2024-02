Kundgebung Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Nicht an den schrecklichen Zustand gewöhnen“

Internationale Unterstützung erhielt die Botschaft und die Bilder vom Schadowplatz von den Generalkonsulinnen der USA, Pauline Kao, der Tschechischen Republik, Kristina Larischová, und Portugals, Lídia Nabais. „Die USA stehen an der Seite der Ukraine, solange sie es braucht“, rief Kao in die Menge hinein. „Es ist nicht nur ein Angriff Russlands auf die Ukraine, sondern es ist ein Angriff auf die Sicherheit Europas und der ganzen Welt. Die Geschichte wird darüber urteilen, was wir heute tun. Die Geschichte der Welt entscheidet sich in der Ukraine.“ Die Ukraine würde dafür kämpfen, dass wir weiter wählen gehen könnten. „Also wählt nicht die Partei, die Wahlen verhindern, verbieten möchten“, so Kao mit Blick auf die Europawahlen und die Präsidentschaftswahl in den USA. „So paradox es auch klingen mag, Waffen für die Ukraine, sind Waffen für den Frieden.“