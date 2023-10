Kundgebung in Düsseldorf Düsseldorf zeigt sich solidarisch mit Israel

Bei einer Kundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag haben sich Hunderte Besucher solidarisch mit Israel gezeigt und die Angriffe der Hamas auf das Land verurteilt. Man stelle sich zudem klar gegen diejenigen, die relativierten und versuchten, die Verantwortung für das zu verschieben, was in Israel passiert, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in seiner Rede. „Hier geht es nicht um einen legitimen Akt des Widerstandes, hier geht es um Terrorismus.“ Am Vormittag hatte Keller die israelische Flagge vor dem Düsseldorfer Rathaus gehisst. Solche Symbole seien „das Mindeste, das wir tun können, und nur ein Anfang, auf den in den nächsten Tagen Taten folgen müssen.“ Die Stadt stehe unverrückbar an der Seite Israels und der Stadt Haifa, mit der sie in diesem Jahr das Jubiläum zu 35 Jahre Städtepartnerschaft begehe.