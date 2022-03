Betrugsprozess in Düsseldorf : Internetgold erweist sich als wertloses Altmetall

Düsseldorf Er verkaufte Gold, das er im Internet erworben hat. Doch dann kam das böse Erwachen für einen 66-Jährigen aus dem Schwarzwald – als Betrüger landete er vor Gericht.

Handel mit falschem Feingold ist am Freitag beim Amtsgericht einem 66-Jährigen aus Gaggenau angelastet worden. Einem Edelmetallhändler in der City hatte er Anfang 2021 zunächst drei Unzen angebliches Feingold für rund 4500 Euro verkauft, hatte dort nur Tage später weitere sechs Unzen plus eine Münze für 9000 Euro angeboten. Tatsächlich habe es sich jedoch in beiden Fällen um „nahezu wertloses Metall“ gehandelt, so die Betrugsanklage. Das war aber dem Goldhändler erst bei der zweiten Lieferung aufgefallen. Der Rentner gab jetzt über seinen Anwalt an, er habe die angeblichen Goldbarren vor etlichen Jahren selbst gutgläubig im Internet gekauft und zunächst in seiner Privat-Vitrine aufbewahrt. Um prüfen zu lassen, ob es sich wirklich um Feingold handelte, habe er einen Teil davon dann nach Düsseldorf zur Spezialisten-Firma geschickt. Deren Angebot von fast 4500 Euro habe ihn dann so überrascht, dass er sich entschlossen habe, auch seine restlichen Barren samt einer Münze anzubieten. Die irrtümlich ausgezahlten 4500 Euro habe er nach der Altmetall-Expertise dann sofort zurückgezahlt. Unter diesen Umständen und weil auch Zeugen zum Prozess nicht erschienen waren, wurde sein Betrugsverfahren gegen Zahlung von 900 Euro eingestellt.