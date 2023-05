Landgericht Düsseldorf Tod nach Zechgelage – Anklage wegen versuchten Totschlags

Als Zweckgemeinschaft hatten sich die Männer die Zimmer jener Sozialwohnung aufgeteilt, hatten sich offenbar dann aber auch angefreundet. Was genau am Tattag passiert ist, könne der Angeklagte nach einem mächtigen Alkoholrausch jetzt aber nicht mehr erinnern, so seine Anwältin. Der 48-Jährige gab zu, dass es mitten in einem Wodka-Gelange zum Streit kam, weil er dachte, der Mitbewohner habe ihn um Geld bestohlen: „Ich habe ihn geschlagen wegen dem Geld, aber weiter weiß ich nichts mehr!“ Danach allerdings habe man gemeinsam und friedlich weiter gezecht: „Ich habe mich bei ihm entschuldigt und am nächsten Morgen hat er sich 20 Euro bei mir geliehen, hat die Wohnung dann verlassen.“ Das jedoch war die letzte Begegnung der beiden Männer. Elf Tage später ist das Prügelopfer in der Uniklinik an den Folgen einer schweren Hirnschädigung gestorben.