Kultur in Düsseldorf Veranstaltungsorte in Düsseldorf sollen noch barrierefreier werden

Für Menschen mit Behinderung gibt es im Alltag viele Barrieren, an denen sie scheitern. Ob geh-, seh- oder hörbehindert, Herausforderungen warten an vielen Stellen. An Kulturangeboten in Düsseldorf können sie in großem Teil jedoch trotzdem teilnehmen: In Theatern und Veranstaltungsorten wurde in der Vergangenheit viel ausgebaut, weitere Verbesserungen stehen noch an.