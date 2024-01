Projekt in Düsseldorf Kultursommer für die Graf-Adolf-Straße

„Eine Straße“ soll vom 8. Juni bis zum 18. August stattfinden. Ambach dockt räumlich an das Vorgängerprojekt von 2018 an. Das hieß „Von fremden Ländern in eigenen Städten“ und war ein interdisziplinäres Kunst- und Kulturprojekt. Akteure aus Bildender Kunst, Theater, Tanz, Film und Musik waren dabei, vor allem aber haben sich auch die Anwohner und Aktiven vor Ort eingebracht. Das soll auch jetzt so sein.