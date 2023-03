Stadtstrände Düsseldorf Kulturprogramm am Stadtstrand startet wieder

An diesem Wochenende werden auch die beiden anderen Stadtstrände am Robert-Lehr-Ufer und am Tonhallenufer eröffnet. Der Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer startet an diesem Wochenende auch wieder mit Veranstaltungen: Am Freitag erwartet Gäste dort ab 18 Uhr Nik Nova, der sein erstes Soloalbum veröffentlicht hat. Am Samstag beginnt um 18 Uhr die neue Party-Reihe am Stadtstrand, bei der einmal monatlich das Wochenende mit den Hip-Hop-Sounds der Stadt eingeläutet wird. Am Sonntag geht es um 15 Uhr mit „Swingen in den Frühling“ los. Unter Leitung werden in einem kostenlosen Schnupperkurs die Grundschritte von „Lindy Hop“ beigebracht. Im Anschluss darf „gefreestylt“ werden. An jedem Tag soll es Programm an diesem Stadtstrand geben, sagt der Sprecher: Montags ist Kunst- und Literaturtag mit abwechselnden Malpartys, Poetry-Slams, Filmabenden und Talk-Shows. Dienstags ist Tanztag mit Open Air Salsa mit Schnupperkurs. Mittwochs gibt es Line Dancing für jeden. Donnerstag ist DJ Day mit DJ Battles. Freitags und samstags gibt es kostenlose Konzerte mit Künstlern von überall her. Sonntags stehen Live-Musik oder Tea Dance auf dem Plan.