Bauausschuss Düsseldorf : Kulturdezernent Lohe wartet auf zusätzliches Geld

Düsseldorf In Düsseldorfs Kulturbauten besteht dringender Handlungsbedarf – das besagt ein Papier der Kulturverwaltung. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe bat daher am Dienstag im Bauausschuss um die sofortige Freigabe von 2,2 Millionen Euro für „unaufschiebbare Sofortmaßnahmen“ an Museums- und Bühnenbauten.

Wenn die Arbeiten nicht zeitnah angegangen werden, sei der Betrieb der Einrichtungen gefährdet. Der Bauausschuss kam aber zu keiner Übereinstimmung und schob den Punkt auf die Tagesordnung des Stadtrats am Donnerstag, 19. September.

Die Freigabe von zusätzlichen gut 2,1 Millionen Euro für das neue kulturelle Zentrum KAP1 am Konrad-Adenauer-Platz wurde ebenfalls verschoben und wird somit Thema der Ratssitzung in knapp zwei Wochen sein. Ratsherr Stefan Wiedon (CDU) konnte dies nicht nachvollziehen und hielt die am KAP1 entstandene Erhöhung der Kosten „vollkommen im Rahmen“ und Kritik daran für „überzogen“.

(arl/gaa)