Der Kiez in Düsseldorf lebt Die Kultur zieht ein ins Rotlichtviertel

Warum heißt eine Tabledance-Bar eigentlich so, wie sie heißt? Im Tropical Nights an der Mintropstraße tanzt jedenfalls niemand auf den Tischen, das würden die kleinen, wackligen Bistrotische auch gar nicht aushalten. Natürlich bildet die verspiegelte, ins Rotlicht getauchte Tanzfläche mit der Edelstahlstange in der Mitte das Zentrum dieses für die Allgemeinheit als verrucht gesehenen Etablissements. Es gibt auch kleine Separees für Privatvorführungen, in denen die Ausstattung bewusst an die nicht minder lasterhaften, aber längst der Vergangenheit angehörenden Bordelle an der Rethelstraße erinnert.