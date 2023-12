Spendenaktion in Düsseldorf Exklusive Generalprobe für Orgelkonzert in der Tonhalle

Der französische Dirigent Adrien Perruchon tritt an drei Terminen gemeinsam mit dem deutsche Perkussionist Alexej Gerassimez bei „Saint-Saens Orgelsymphonie“ in der Tonhalle auf. Am Vorabend vor der Premiere, am Donnerstag, 7. Dezember, können Besucher bei der Generalprobe dabei sein. Denn die Veranstaltung „Kultur exklusiv für alle“ der Bürgerstiftung Düsseldorf und der Rheinischen Post geht in die nächste Runde.