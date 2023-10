Die Session rückt näher Prinzengarde Blau-Weiss hat schon die Orden parat

Normalerweise ist Kunst unendlich. Bei der Prinzengarde Blau-Weiss aber muss man mit genau 22 Quadratzentimetern auskommen, und die sind auch noch zu einer Raute geformt. „Ich habe mir mit Photoshop den zur Verfügung stehend Platz genau nachgebildet, lange rumprobiert und überlegt, was man mit dem Platz anstellen kann“, erklärte Kneffel. „Ich wollte keine Effekte, sondern nur ein klar zu erkennendes Bild.“ Da erinnerte sie sich an eine Tierserie aus den frühen 1990ern. „Ich habe 300 Bilder mit Kühen, Schafen, Ziegen, Schweinen, Gänsen gemalt“, sagte die Künstlerin. Zuerst dachte ich an eine Ziege als Ordensmotiv, habe das aber verworfen, weil es doch zu sehr an Köln erinnert. Dann habe ich mich für die beiden Hühner entschieden, die es schließlich geworden sind.“