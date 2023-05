Ateliers statt Leerstand in Düsseldorf Künstler ziehen in altes Henkel-Büro

Platz für Kunstschaffende ist knapp, doch jetzt kommt Bewegung in die Atelier-Szene. Im ehemaligen Henkel-Gebäude an der Bonner Straße 117 in Holthausen sollen Räume für kreative Düsseldorfer entstehen. „Artist Residencies“ ist der Name der geplanten Zwischennutzung. Der in Düsseldorf ansässige Projektentwickler und Eigentümer Sassenscheidt will in Kooperation mit dem Kunstverein 701 das derzeit leer stehende Bürogebäude Künstlern und anderen Kreativen zur Verfügung stellen. „Wir freuen uns, dass wir dem leer stehenden Gebäude eine letzte Bestimmung geben können, bevor wir mit dem Abriss und Neubau beginnen“, sagt Erik Sassenscheidt, geschäftsführender Gesellschafter der Sassenscheidt-Gruppe.