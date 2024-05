Ausstellung in Düsseldorf Galerie präsentiert den „Atem des Südens“ von Künstler Llorenç Garrit

Der 1981 in Santanyi geborene Maler, Designer, Grafiker und Musiker hat schon in vielen Galerien europaweit und sogar in New York ausgestellt. Seit 20 Jahren illustriert er Buchprints, kreiert Werbegrafiken und ist in Public Relations für Hotels auf „seiner“ Insel tätig. Seine ersten Arbeiten wurden bereits 2002 in der Kunstakademie von Palma de Mallorca gezeigt.