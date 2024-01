Kultur in Düsseldorf Kulturhafen öffnet sich der Kunst

Der Kulturhafen Heerdt startet ein neues Konzept, und lokale Künstler rücken dabei in den Mittelpunkt. Ab sofort steht der Kulturhafen an der Werftstraße 1 dreimal pro Jahr Künstlern aus Düsseldorf und der näheren Umgebung, die nicht dauerhaft in einer Galerie vertreten sind, für rund sechs Wochen zur freien Verfügung. Den Start machen am Sonntag, 21. Januar, die Malerinnen Ellen Rosenthal und Ulrike Bornewasser mit ihrer Ausstellung „Licht & Meer“.