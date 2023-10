Design aus Düsseldorf Düsseldorfer Künstler gestalten Jubiläumsausgabe

Dort ist etwa zu erfahren, dass Barbara Esser auf dem nach dem Studium angeschafften, viel Platz einnehmenden Schaft-Webstuhl in ihrer Atelier-Werkstatt am Fürstenplatz noch heute unterschiedliche Gewebe herstellt: „Vor jedem Webvorgang steht die Planung und Entscheidung für eine Farbpalette an. Es ist ähnlich wie in der Malerei, nur mit Baumwollfäden.“