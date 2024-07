Düsseldorfer Künstler Andreas Niggemeier Vom Schreiben über die Liebe

Liebe in all ihren Formen sei schon immer Thema in seinen Texten gewesen. Seine Ideen zieht Niggemeier aus seinem eigenen Leben, aus den „schönen, hässlichen, komischen, skurrilen und herzzerreißenden“ Liebesgeschichten, die um ihn herum passieren. So soll auch der Theaterabend bunt bestückt sein. Seine Geschichten verorte er „ganz nah am Leben, das Leben an sich“, sagt Niggemeier. „Das Leben ist so abwechslungsreich, wenn man es mit offenen Augen wahrnimmt – das reicht mir dreimal.“ Es sei so, wie es Bruce Springsteen in „Life Itself“ besungen habe.