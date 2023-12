Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf Laden des Privatautos gilt als Kündigungsgrund

Grund für diese Feststellung war der Fall eines Rezeptionisten, der am 12. Januar 2022 seinen VW-Golf Hybrid vor seinem Arbeitsplatz geparkt hatte und „über ein Ladekabel an einer Steckdose im Flur des Seminartraktes aufgeladen“ hatte. Nachdem der Arbeitgeber dies entdeckt hatte, sei das Arbeitsverhältnis am 14. Januar fristlos gekündigt worden. Der Kläger hatte mit einer Kündigungsschutzklage reagiert und diese auch in erster Instanz gewonnen. Der Arbeitgeber ist in Berufung gegangen, das Verfahren konnte jetzt in einem Vergleich beigelegt werden.