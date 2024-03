Mehr als 300 Wohnungen könnten entstehen Kritik und Lob für Neubau-Pläne über der Münchener Straße

Was in einer so dicht besiedelten Stadt wie Düsseldorf eine scheinbar unlösbare Aufgabe ist, ließ Frank Schmid keine Ruhe. Der unabhängige Berater in allen Bereichen der Mobilität, Infrastruktur und des Verkehrs suchte ganz Düsseldorf ab und meldete an Zuschke: „Ich habe eine Stelle gefunden, die passt ganz gut.“ Die Stelle war eben die Münchener Straße und auch die Stadtplanungsdezernentin befand die Stelle für passend. Also machte sich Schmid an die Arbeit. „Manchmal lässt einem eine Vision keine Ruhe“, so Schmid. „Die Vision ist eine neue Antwort für den Wohnungsbau.“ Die visionäre Planung sieht ein komplettes neues Wohngebiet vor, das in acht Metern Höhe über der Bundesstraße schwebt.