Diskussion um Straßenbenennung Eine andere Sichtweise auf Franz Jürgens

Und dennoch: Jürgens habe den Männern der Aktion Rheinland nicht nur einen Passierschein und Fahrer mit Fahrzeug für den Weg zu den amerikanischen Truppen zur Verfügung gestellt, sondern auch mitgewirkt, SS-Polizeipräsident August Korreng im Polizeipräsidium zu verhaften und in eine Zelle sperren zu lassen. Dass Jürgens in den letzten 20 Stunden des NS-Regimes in Düsseldorf Mut bewiesen habe, doch in den zwölf Jahren davor kein Wort der Kritik am Regime von ihm zu hören gewesen sei, wie Fleermann ausgeführt hatte, „stimmt – und doch nicht so ganz“. Denn in den bislang bekannten Unterlagen zu Jürgens finde sich kein Hinweis auf seine innere Einstellung, dazu, was er gedacht und geglaubt hatte – wenn man von den Fakten, dass er im Frühjahr 1933 der NSDAP beigetreten und 1937 aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist, absehe.