„Chance vertan“ Kritik an Straßenumbenennungen in Düsseldorf

Nach Ansicht des Arbeitskreises Postkolonial in Düsseldorf hat der Stadtrat mit der Entscheidung über Straßenumbenennungen eine Chance vertan, einen Baustein für eine städtische koloniale Erinnerungskultur zu schaffen. „Das Erbe des Kolonialismus prägt unsere Gegenwart: Tief verwurzelte Machtstrukturen schaffen bis heute strukturelle Ungleichheiten in der Wirtschaft und im weltpolitischen Miteinander, die es zu überwinden gilt“, heißt es in einer Mitteilung.