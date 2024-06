Pro-palästinensisches Camp an Uni Düsseldorf „Debatte um Nahost-Konflikt wird weiter aufgeheizt“

Am Sonntag vor zwei Wochen hatten Studierende das Protestcamp auf der Grünfläche zwischen dem Gebäude 22.01 und der Buchhandlung errichtet – mit Zelten und palästinensischen Flaggen. Inzwischen sind auch mehrere Banner vor Ort zu sehen, auf denen etwa in Englisch zu lesen ist „Anti-Zionismus ist kein Antisemitismus“ oder „Widerstand ist gerechtfertigt, wenn Menschen besetzt werden“. In den Sozialen Medien fordern die Studierenden etwa die HHU dazu auf, das vier mal vier Meter große Banner an einer Uni-Fassade, das rund 200 Fotos der von der Hamas am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln zeigt, zu entfernen oder es zu ersetzen durch eines, „das die Märtyrer von Gaza ehrt und ein Ende des Genozids und der Bombardierung fordert“. Bei einem Besuch unserer Redaktion wollte kein Teilnehmender des Protestcamps Fragen unserer Redaktion beantworten.