Kritik an Praktischem Jahr in Düsseldorf „Viele Medizin-Studierende halten den ganzen Tag Haken im OP-Saal“

Breuning Ja, viele gehen zum Beispiel mit Infekten in die Klinik, was die Patienten, aber eben auch die Studierenden gefährdet. Ein Beispiel: Ich weiß von einem Fall, in dem sich ein Student bei einem Fahrradsturz die Hand brach, die Hand operiert und eingegipst werden musste. Einen Tag später erschien er wieder bei der Arbeit. So etwas würde ein Arzt niemals seinem Patienten empfehlen, Medizin-Studierende fühlen sich aber dazu gezwungen.